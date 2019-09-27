Абхазия, , 11:33 — REGNUM С 19 по 22 сентября в Калужской области проходил всемирный форум по хлебопечению «Хлеб — это мир». По приглашению российской гильдии пекарей и кондитеров в мероприятии участвовали представители торгово-промышленной палаты Абхазии. Абхазской стороне российские коллеги предложили заключить соглашение о сотрудничестве. Об этом 26 сентября сообщает «Апсныпресс».

По мнению начальника управления по работе с членами торгово-промышленной палаты Абхазии, предприятиями и общественными объединениями Киры Зекир-оглы, подписание соглашения позволит наладить деловые контакты с российскими коллегами и откроет эффективные направления развития хлебопечения в Абхазии.

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