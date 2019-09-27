Москва, , 11:26 — REGNUM В России за январь-август 2019 года средний размер автокредита увеличился на 7% и составил 767,2 тыс. руб. (за аналогичный период 2018 года — 716,8 тыс. руб.). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Читайте также: Объёмы кредитования в РФ за I кв. выросли на 53%

Самый высокий размер выданных автокредитов с начала отмечен граждан в возрасте 40−49 лет — 830,1 тыс. руб., самый низкий — у граждан старше 65 лет — 454,3 тыс. руб.

Наиболее большой размер выданных автокредитов в регионах России зафиксирован в Москве (1 млн 112,3 тыс. руб.), Московской области (960,3 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (938,8 тыс. руб.).

Существенную динамику роста автокредитов продемонстрировали Ставропольский край (+11,6%), Калужская область (+11,0%), Санкт-Петербург (+10,0%), Башкирия (+9,8%) и Рязанская область (+9,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России после рекордного в апреле 2019 года (90 тыс. 900 единиц) в мае выдача автокредитов резко сократилась на 17,5% и составила 75 тыс. 100 единиц.

Ранее в сюжете: Спрос на автокредиты в России достиг «докризисного» уровня

Экономист объяснил, почему жители РФ остерегаются брать кредиты