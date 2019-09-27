Дубна, Московская область, , 11:29 — REGNUM В Подмосковье в особой экономической зоне технико-внедренческого типа «Дубна» появятся четыре новых резидента. Запланированный объем инвестиций составит 589 млн рублей. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам зампреда правительства региона Вадима Хромова, бизнес-планы компаний одобрили на заседании экспертного совета ОЭЗ «Дубна». Так, предполагается открыть производство систем обработки и кондиционирования воздуха, безмаслянных компрессоров, УЗИ и рентген аппаратов, навигационного оборудования. В результате реализации проектов создадут 180 рабочих мест.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года «Дубна» вошла в число лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

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