Ташкент, , 11:21 — REGNUM Акцию по защите предпринимателей от вовлечения в спонсорскую деятельность в Узбекистане запустило министерство юстиции республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проекта «Юстиция — друг предпринимателей» министерство выступает в защиту бизнесменов. Содействие в данной акции оказывает секретариат премьер-министра республики по рассмотрению обращений предпринимателей.

Отмечается, что в рамках проекта территориальные органы юстиции проведут в социальных сетях опрос среди предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о снижении ставки НДС с 20 до 15%. Изменения вступят в силу с 1 октября 2019 года.

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