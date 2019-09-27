Иркутск, , 11:19 — REGNUM В пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье, судя по официальному сообщению региональных властей, удастся собрать неплохой урожай зерновых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По итогам уборки чуть более половины засеянных площадей намолочено 451,3 тыс. тонн зерна при средней урожайности 19,8 ц/га. Министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков считает, что темпы уборки зерновых и зернобобовых культур сейчас вышли на уровень 2018 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по прогнозам, 2019 году валовый сбор зерна регионов Сибири не превысит 14,5 миллиона тонн, тогда как в аграрном сезоне 2018 года было собрано на 400 тысяч больше. В ходе совещания, которое провёл в начале сентября 2019 года сибирский полпред Сергей Меняйло, было заявлено, что объёмы зерновых могут существенно упасть в Алтайском крае и Иркутской области. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия.

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