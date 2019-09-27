Воронеж, , 11:18 — REGNUM Власти Воронежа столкнулись с рядом сложностей при реализации дизайн-регламента, утверждённого ещё в 2015 году, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-службы мэрии Воронежа по итогам совещания 26 сентября.

Целью дизайн-регламента в мэрии называют приведение внешнего вида фасадов зданий и сооружений в соответствие с требованиями дизайн-регламента, противодействие визуальному загрязнению города, сохранение его исторического облика. Для внедрения дизайн-регламента было определено 74 улицы города — преимущественно в историческом центре. Однако с момента утверждения из 4567 входных групп, расположенных на улицах строгой регламентации, в соответствие приведено 90%. Также демонтировано около 83% информационных и 90% рекламных конструкций, установленных с нарушениями правил.

«Основная проблема, с которой мы сталкиваемся при осуществлении мероприятий по внедрению регламента, — сложность выявления собственников нежилых помещений. Зачастую наши обращения с предложениями привести входные группы в соответствие с требованиями дизайн-регламента остаются без соответствующего реагирования. И только после того, как мы сами приступаем к демонтажу незаконно установленных конструкций, вдруг появляется собственник и предлагает своими силами провести демонтаж», — рассказала руководитель управы Центрального района Инна Шеина.

Также в числе сложностей руководители управ назвали работу с представителями крупных сетевых торговых компаний: они ссылаются на то, что требования внешнего вида предусмотрены торговыми брендами, а головные офисы находятся вне Воронежа.

«Время уговоров прошло. Вы в силах навести порядок. Если вам мешает эффективно работать несовершенство нормативной базы, то следует ее менять — все необходимое для этого у нас есть», — сказал на совещании глава города Вадим Кстенин.