Киев, , 11:16 — REGNUM Представители миссии Международного валютного фонда на Украине в пятницу, 27 сентября, опубликовали отчет об итогах своей работы, в котором рассказали, в каком состоянии находится экономика Украины и что мешает ей расти.

Констатированы слабость бизнес-среды, недостатки в правовой базе, «повсеместная коррупция», доминирование государственных предприятий и олигархов в значительной части экономики, низкий уровень конкуренции, неудовлетворительный инвестклимат.

Указано, что средний гражданин Украины в пять раз беднее среднего гражданина Евросоюза — сравнивался уровень ВВП по паритету покупательной способности. Отмечено, что успехов в борьбе с коррупцией нет, а рабочая сила вследствие сложившейся ситуации утекает за рубеж.

Судя по перечню рекомендаций, в МВФ увидели все основные проблемы украинской экономики, кроме одной и самой главной, увидеть которую представители миссии то ли не смогли, то ли не захотели.

Украине советуют поддерживать макроэкономическую стабильность, не слишком повышать госдолг, ограничивать рост доходов населения ростом продуктивности экономики, разрешить продажу земли, открыть энергетический сектор и «установить крепкое верховенство права».

Последний тезис, несомненно, является наиболее важным, но, судя по тому, что представители миссии МВФ перечисляют украинских олигархов и украинское государство через запятую, они не знают, что «государством» на Украине и являются сменяющие друг друга группы олигархов.

Описывая проблемы экономики страны, которая сейчас устроена так, что плохо от этого всем, кроме выжимающих из нее последние соки олигархов, в МВФ исходят из того, что государство заинтересовано изменить такое положение вещей, а это вовсе не так.

После победы и на президентских, и на парламентских выборах новая власть, контролирующая как парламент, так и администрацию президента, имеет все возможности для продвижения реформ, пишут участники миссии, не понимая, что возможность не рождает желания.

Хороший пример «возможностей власти» в «установлении крепкого верховенства права» поступил в четверг, когда украинское государство по формальным признакам лишило части лицензий оппозиционный телеканал 112.

В полном соответствие с буквой закона и в полном расхождении с его духом новая украинская власть начала затыкать рот своим оппонентам, заодно продвигая коммерческие интересы телеканала 1+1, принадлежащего Игорю Коломойскому.

Главной проблемой украинской экономики, как и Украины вообще, является серо-олигархический характер ее государственности, и без решения этой проблемы рассуждать о макроэкономической стабильности несерьезно, а о верховенстве права — просто смешно.