Ханой, , 10:50 — REGNUM По данным агентства Open Gov Asia, цифровая экономика Вьетнама была оценена в девять миллиардов долларов в 2018 г. и достигнет 30 миллиардов долларов к 2025 г. Об этом сообщает вьетнамское новостное агентство Vietnam+.

В статье Open Gov Asia от 24 сентября говорится о быстром росте цифровой экономики и увеличивающемся вкладе этой сферы в экономику страны. В последние годы во Вьетнаме наблюдается рост онлайн-покупок, при этом бум электронной коммерции и появление новых бизнес-моделей в Интернете изменили привычки потребления вьетнамцев.

Электронная коммерция является самой быстроразвивающейся отраслью во Вьетнаме, с ростом примерно на 30% в год, при этом оборот электронной торговли в 2018 году оценивается примерно в восемь миллиардов долларов и, по прогнозам, достигнет не менее 10 миллиардов долларов к 2020 году.