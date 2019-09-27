Ханой, , 15:14 — REGNUM Рейтинговое агентство Fitch присвоило вьетнамской компании Vietnam Electricity долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте BB с позитивным прогнозом. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал Vietnam+.

Рейтинг отражает прогноз агентства по Вьетнаму в целом, который 9 мая этого года был повышен с уровня BB (Stable) до BB (Positive). Кроме того, Fitch подтвердило рейтинг приоритетного необеспеченного долга BB для компании и отдельный кредитный профиль компании на уровне bb.

По сообщению Fitch ожидается, что спрос на электроэнергию во Вьетнаме продолжит свой рост в среднем на 9,5% в год, что обусловлено ростом индустриализации, урбанизации и благосостояния населения. Вьетнам имеет устойчивый национальный коэффициент электрификации, составляющий около 99%, причем в городских районах этот показатель достигает почти 100%.