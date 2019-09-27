Киев, , 11:06 — REGNUM Неутешительные предварительные выводы миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине опубликованы 27 сентября на сайте фонда.

Миссия во главе с Роном ван Рооденом находилась в Киеве с 12 по 26 сентября. В отчете указывается низкий рост экономики Украины. Ее ВВП примерно в 5 раз ниже, чем средний показатель по странам Евросоюза.

«Рост сдерживается слабой бизнес-средой, имеющей недостатки в законодательной базе, всепроникающей коррупцией, а также тем, что в экономике доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, сдерживающие конкуренцию и инвестиции», — говорится в документе.

Также в выводах комиссии говорится о том, что новая власть на Украине после недавних выборов способна провести реформы в стране. Отмечается, что Киев уже запросил у МВФ новую программу поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября глава Сбербанка Герман Греф 25 сентября на международном конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля в Москве назвал МВФ «абсолютно мертвым органом».