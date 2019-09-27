Мехико, , 13:52 — REGNUM Объём прямых иностранных инвестиций в туристический сектор Мексики вырос за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68,4%. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на министерство экономики Мексики.

В абсолютных значениях вложения составили 513 млн долларов против 304,6 млн в аналогичный период 2018 г. Это лучший показатель с 2001 г., когда Мексика получила 527,9 млн долларов зарубежных капиталовложений.

В министерстве отметили, что, несмотря на всю позитивную динамику, туризм получает менее 3 из каждых 100 долларов прямых иностранных инвестиций. Иными словами, доля отрасли в общем объёме ПИИ составляет лишь 2,8%.

Основными направлениями инвестиций в туристическую отрасль страны стали штаты Кинтана-Роко, Наярит и Южная Нижняя Калифорния.