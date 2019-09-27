Москва, , 10:41 — REGNUM Правила работы заведений общественного питания в России будут пересмотрены. Такое поручение по итогам дискуссии с экспертами и бизнесменами в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Так, Министерству юстиции и Министерству экономического развития РФ до 11 ноября 2019 года предстоит подготовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях для административного приостановления деятельности заведения общепита, если нарушения в его работе причинили вред здоровью граждан.

К середине октября Роспотребнадзору, Минюсту России, Минэкономразвития России и Минпромторгу России следует проработать и представить в правительство РФ предложения по пересмотру санитарных правил, которые касаются требований к организациям общепита, изготовлению в них пищевых продуктов, гигиенических требований к безопасности, сроков годности и условий хранения пищевых продуктов.

Кроме того, в поручениях шла речь и о послаблениях для работы заведений общественного питания. Предлагается ограничить предмет контрольно-надзорных мероприятий при санитарно-эпидемиологическом надзоре в отношении безопасности пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общепита. Подобный эксперимент сначала планируется провести в пилотных регионах с 1 января 2020 года. Ими станут Москва, Татария и Калининградская область.

Также отмечена необходимость подготовить предложения по переходу к применению в сфере организации питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.