Эр-Рияд, , 18:59 — REGNUM Саудовская девелоперская компания Drwazah намерена вложить 600 миллионов долларов в египетский рынок недвижимости. Об этом сообщает саудовское новостное издание Mubasher.

Как сообщается в заявлении компании, она сосредоточится на вложениях в жилищные и туристические проекты, так как они обладают большой привлекательностью, учитывая постоянно увеличивающееся население Египта и перспективы его экономического роста.

Ожидается, что египетский рынок недвижимости продолжит расти в период между 2019 и 2024 годами. На это должно положительно повлиять снижение ставки рефинансирования Центральным банком Египта, что привлечет еще больше инвестиций в этот сектор в ближайшие несколько лет.