Манама, , 21:08 — REGNUM Одно из трех крупнейших рейтинговых агентств Moody’s присвоило рейтинг B2 последнему выпуску гособлигаций Бахрейна на сумму в один миллиард долларов. Об этом 26 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

В Moody’s прокомментировали такую оценку, заявив, что она оказалась эквивалентной кредитному рейтингу экономики Бахрейна в целом. Этому способствовал очень высокий уровень дохода на душу населения в стране, высокие показатели диверсификации экономики Бахрейна по сравнению с другими государствами Персидского залива, и устойчивая динамика роста.

В то же время в агентстве отметили, что негативными аспектами при оценке оказались слабые политические институты и некоторые трудности, с которыми сталкивается страна при проведении налогово-бюджетной политики.