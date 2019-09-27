Иркутск, , 10:34 — REGNUM Судебные тяжбы потерявших жильё в результате мощнейшего наводнения в Иркутской области, привлеки к тому, что властям региона пришлось признать: по итогам повторного обследования помещений ещё 675 из них признаны непригодными для проживания и подлежащими сносу. Информация об этом со ссылкой на слова председателя Правительства РФ Виталия Мутко.

В связи с тем, что в Приангарье отмечаются случаи, когда пострадавшие, не согласившись с решением экспертов, по третьему разу обращаются за повторным обследованием, настаивая на выдаче свидетельства на приобретение или строительство жилых помещений, власти Иркутской области предложили ограничить сроки проведения таких обследований. Приём заявлений на повторное обследование жилых помещений заканчивается 10 октября, — сказано на официальном сайте иркутского правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей с 26 июня 2019 года. Реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация повторилась. Непригодными для проживания признаны более пяти тысяч жилых домов, а общее число пострадавших превысило 45 тысяч.