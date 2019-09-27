Кемерово, , 10:34 — REGNUM Власти Кемерова отменили аукцион на возведение и оформление новогоднего ледяного городка в Заводском районе города. Это следует из информации на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Закупка в соответствии с документом «Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» от 26 сентября 2019 года автоматически переведена на этап «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) отменено», — говорится на сайте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на возведение и оформление новогоднего ледяного городка в Заводском районе власти Кемерова готовы были потратить 1,2 млн рублей. Аукцион должен был пройти 4 октября.

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