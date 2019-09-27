Уфа, , 10:33 — REGNUM Два вида нового оборудования поступило в отделение функциональной диагностики Республиканского кардиологического центра Башкирии. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Общая стоимость оборудования составляет более 1 млн рублей.

По сообщению пресс-службы ведомства, благодаря новому оборудованию — кардиоинтервалографии и комбинированной системе мониторинга артериального давления и ЭКГ ежемесячно могут проходить обследования и получать квалифицированную помощь не менее 200 пациентов.

Отмечается, что кардиоинтервалографию проходят, чтобы оценить вегетативный тонус организма и сделать прогноз течения заболевания.

Система же мониторинга артериального давления в новом оборудовании совмещена с регистрацией ЭКГ. По словам врачей, с помощью этого аппарата можно оценить изменения артериального давления в течение суток с одновременной регистрацией записи ЭКГ.

Отмечается, что этот аппарат необходим для постановки диагноза и последующего подбора терапии.

Напомним, что оборудование приобретено в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».