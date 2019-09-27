Калуга, , 11:40 — REGNUM В Калужской области на освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий региональных проектов, в рамках нацпроектов в 2019 году выделено 11 млрд 745 млн рублей, из них 54% — средства федерального бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства финансов.

В настоящее время в регионе освоено лишь 40% из выделенных средств. По мнению калужских финансистов, данный показатель должен повыситься, так как по заключённым контрактам начнётся оплата выполненных работ. Также уже введены в федеральную систему управления национальными проектами «Электронный бюджет» все паспорта региональных проектов, что позволит обеспечить сквозной мониторинг и контроль исполнения мероприятий на региональном и федеральном уровне.

Важная роль в полном освоении выделенных средств на региональные проекты возложена на областной Проектный офис, который призван подготовить структуру сводного документа по организации исполнения Указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории муниципалитетов и городских округов для их практического применения.