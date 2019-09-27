Нью-Дели, , 13:35 — REGNUM Согласно данным исследования, проведенного аналитическим агентством D&B Economy Observer, индийская экономика начнет восстанавливаться после спада к концу 2020 года. По мнению специалистов, это произойдет благодаря инициативам Резервного банка Индии и шагам правительства по ускорению темпов роста ВВП страны.

Стоит напомнить, что за первый квартал 2019−20 финансового года экономический рост достиг показателя шестилетнего минимума, его темпы составили 5%. Это во многом произошло из-за снижения спроса на группы товаров на индийском рынке.

По информации индийского новостного агентства Джагран, специалисты также в качестве причин замедления роста экономики отметили снижение уровня инвестиционной деятельности при довольно низкой отдаче от вложений.

Аналитики также утверждают, что недавняя мера правительства по сокращению ставки корпоративного налога может благоприятно сказаться на национальном хозяйстве. «Тем не менее, учитывая возникающие проблемы, как в глобальном, так и в национальном масштабе, весьма вероятно, что замедление экономики продлится дольше, чем ожидалось ранее», — заявили в аналитическом агентстве.