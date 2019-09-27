Сеул, , 11:01 — REGNUM Звукозаписывающая компания SM Entertainment объявила о создании супер-группы SuperM, которая будет сотрудничать с Мстителями Marvel, сообщает портал NME 26 сентября.

Глава компании Ли Су МАн прокомментировал это событие в своей речи на 20-м Всемирном форуме знаний в Сеуле 25 сентября.

«Начиная с SuperM, мы будем сотрудничать с Marvel. Я пока не уверен, как именно это будет работать, но у нас уже в планах запись песни, которую сможет исполнить каждый», — прокомментировал глава агентства и продюсер Ли Су Ман. Группа SuperM была им охарактеризована как «Мстители K-pop». Коллектив создан специально для продвижения корейской музыки в США.

Ранее Marvel уже подписал контракт с корейской певицей Луна Сноу, ставшую супергероиней в мобильной игре Marvel Future Fight в 2018 году.