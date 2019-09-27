Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Доля работающих пожилых стала выше, чем в предыдущие десятилетия, сообщает исследовательский центр Pew.

В июле этого года 19,8% взрослого населения США в возрасте 65 лет и старше — почти 10,5 миллионов человек — сообщили о том, что они работают полный или неполный рабочий день.

Данный показатель продолжает неуклонно расти по крайней мере с 2000 года. В июле 2019 года пожилые работники составляли 6,6% всех занятых американцев, по сравнению с 3% в июле 2000-го.

Напомним, по данным американского Бюро трудовой статистики гораздо меньшая доля американских подростков выходит на работу по сравнению с предыдущими десятилетиями.