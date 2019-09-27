Рязань, , 10:24 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил подготовить письма о готовности региона к вхождению в пилотный проект по введению нового налогового режима для самозанятых граждан. Информацию направят в адрес председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова и первого заместителя председателя правительства РФ — министра финансов Антона Силуанова. Решение принято 26 сентября по итогам встречи главы региона с заместителем председателя правительства региона Светланой Горячкиной.

По словам Светланы Горячкиной, итоги работы отраслей экономики за девять месяцев 2019 года демонстрируют положительную динамику, промышленность вышла на устойчивый рост в 102%. Среди лидеров по отраслям — производство строительных материалов, готовых металлических, пластмассовых изделий, нефтепереработка, пищевая промышленность. В четыре раза выросли производство лекарственных средств и обработка древесины. Реальная заработная плата в области увеличилась на 5,3%.

В первом полугодии 2019 года в 3,4 раза выросли объёмы продукции, отправляемой на экспорт, что гораздо больше, чем прогнозные цифры. До конца этого года в 240 социально значимых объектах Рязанской области появится высокоскоростной интернет.