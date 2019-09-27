Москва, , 10:13 — REGNUM Заканчивается подготовка к Неделе агропромышленного комплекса (АПК). Минсельхоз России с 4 по 13 октября впервые проведёт мероприятие такого масштаба, сообщили в министерстве.

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В рамках Недели АПК с 9 по 12 октября на ВДНХ также впервые пройдёт Международный агропромышленный форум (МАПФ-2019). Он посвящен обсуждению глобальных вопросов развития сельского хозяйства в России и мире.

Кроме того, на площадке Корпоративного университета Сбербанка впервые состоится Деловой завтрак Минсельхоза России.

Ключевым событием Недели АПК станет гастрономический фестиваль «Золотая осень» на Красной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году стартовал проект «Цифровое сельское хозяйство». Он будет работать до 2024 года и позволит развивать цифровизацию не только в крупных агрокомпаниях, но и в малом сегменте и в личных хозяйствах.

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