Москва, 27 сентября 2019, 10:14 — REGNUM Если Росстат переподчинят правительству РФ, то определять его статистику будет уже не Минэкономразвития, а Минфин, что тоже не добавит этим данным объективности, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова депутата Госдумы РФ Андрея Макарова, призвавшего переподчинить Росстат правительству.
Напомним, как сообщалось ранее, Макаров выступил с инициативой вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития РФ и переподчинить его правительству, так как в настоящее время, по словам парламентария, «идет подгонка данных Росстата под нужный результат».
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