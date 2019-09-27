Уфа, , 10:13 — REGNUM Девять соглашений были заключены в рамках V форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Форум начал свою работу 26 сентября в Уфе Конгресс-холле «Торатау».

Договоренности о сотрудничестве достигнуты в сферах в экономике, защите прав бизнеса, молодежной политике, культуре и др.

«Каждый приезд, каждая такая стратегическая сессия — это порядка 1 млрд рублей в нашу экономику», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров подводя итоги работы первого дня форума.

Напомним, что в работе форума принимают участие 2800 делегатов из порядка 30 стран мира.