Улан-Удэ, , 10:09 — REGNUM Из столицы Бурятии Улан-Удэ на остров Ольхон (Иркутская область) запустили прямые авиарейсы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта «Байкал», Ан-28 совершил первый полёт по новому маршруту 26 сентября.

Авиасообщение открывается осенью, поскольку по словам гендиректора аэропорта Евгения Сивцова, многие жители республики и гости очень хотели увидеть зимний Байкал.

«Особенно китайские туристы, которые плачут и пищат от прозрачного льда Байкала, и на то и расчёт», — отметил он.

Полёты из Улан-Удэ в город Хужир на Ольхоне будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту бурятской столицы заявляли о намерении открыть новые авианаправления специально для туристов. Пассажирам с высоты птичьего полёта будут показаны Байкал, дельта Селенги, остров Ольхон, а также многочисленные озера и горные хребты республики.

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