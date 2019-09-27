Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM Оборот крупных и средних предприятий Екатеринбурга составил 941 млрд рублей по итогам первых шести месяцев 2019 года. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает ЕАН.

По словам градоначальника, тем самым оборот вырос на 10%. По итогам 2019 года показатели могут преодолеть планку в 2 трлн рублей.

По мнению мэра, эти показатели — результат политики горадминистрации за последние 20 лет. Мэрия диверсифицировала экономику Екатеринбурга, что позволило ряду направлений, в частности, торговле, существенно вырасти.

Напомним, ранее мэр заявлял, что оборот крупных и средних предприятий в Екатеринбурге подрос на 12,3% за 2018 год. Реальная заработная плата горожан же выросла на 6,3%.

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