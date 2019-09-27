Нур-Султан, , 09:37 — REGNUM Объем потребительских кредитов в банках Казахстана по состоянию на 1 сентября составил 3,9 трлн тенге ($10,1 млрд), что на 29,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Доля потребительских кредитов в общем портфеле выросла за год с 24,1% до 29,4%, что является рекордным показателем. Самый значительный объем кредитов взяли жители Алма-Аты — 1,45 трлн тенге ($3,7 млрд). На втором месте Нур-Султан — 322 млрд тенге ($831 млн), на третьем расположилась Карагандинская область — 250 млрд тенге ($645 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа 2019 года объем кредитования физических лиц в Казахстане составил 6,01 трлн тенге ($15,5 млрд), что на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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