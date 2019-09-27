Шанхай, Китай, , 09:25 — REGNUM В Шанхае прошла церемония открытия третьего «Диалога об инновациях между Китаем и Россией», на которой был открыт китайско-российский инновационный центр, сообщает 27 сентября «Жэньминь жибао»

Открытый в рамках форума инновационный центр станет важным объектом в шанхайском парке высоких технологий Чжанцзян и отличной платформой для сотрудничества России и Китая. В этом центре будут осуществляться крупные амбициозные научно-технические проекты в областях высоких технологий: интегральных схем, искусственного интеллекта, биомедицины, новых материалов и других.

Назначение российско-китайского инновационного центра — способствовать внедрению научно-технических достижений в сферу производства.