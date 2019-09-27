Аддис-Абеба, , 15:26 — REGNUM Корпорация развития индустриальных парков штата Оромо сообщает, строительство интегрированного агропромышленного парка Бульбуля будет завершено в Эфиопии этом финансовом 2019/20 году. Генеральный директор корпорации Кэфялеу Тулу заявил, что индустриальный парк, который строится в восточной части Шоа в регионе Оромо, может вместить 180 компаний инвесторов и, как ожидается, создаст 400 000 рабочих мест. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Эфиопия Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день около 23 местных и иностранных инвесторов подали заявки на вхождение в парк стоимостью 200 миллионов долларов США, строительство которого было начато в 2018 году на 270 гектарах земли. Первый этап, который включает в себя строительство офисных зданий и учебных помещений, достиг уровня завершения в 97%. По словам Тулу, второй этап, который включает в себя строительство сопутствующей инфраструктуры, такой как дороги, линии электропередач и другие объекты, теперь завершен более чем на 70%. Третий и последний этап, который включает в себя строительство домов для работников, завершен на 76%, добавил он.

Генеральный директор отметил, что около 80% промышленных ангаров в парке будет отдано местным инвесторам для наращивания их потенциала и повышения их конкурентоспособности на мировом рынке. Остальные 20% будут распределены между известными иностранными инвесторами.

По словам Тулу, в ближайшем будущем в регионе Оромо планируется построить еще пять крупных индустриальных парков.