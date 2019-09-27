Исламабад, , 15:18 — REGNUM Согласно новому докладу Азиатского банка развития, экономика Пакистана продолжает стабилизироваться, несмотря на многочисленные вызовы и проблемы.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на ежегодный доклад Asian Development Outlook Update, меры жесткой экономии и бюджетной консолидации, предпринятые правительством, начали приносить результаты. Так, 2018−2019 финансовом году, который завершился в июне, дефицит платежного баланса сократился с 6,3% ВВП до 4,8% ВВП. Торговый дефицит также сократился на 7,4%, а переводы из-за границы увеличились на 9,7%. При этом, общие валютные резервы страны все еще недостаточны для покрытия шести месяцев импорта (как того требуют международные рекомендации). Валютных резервов Пакистана (7,3 миллиарда долларов) хватит только на 1,7 месяцев импорта.

Напомним, что Пакистан переживает тяжелый экономический кризис, связанный с дефицитом платежного баланса. Ради спасения экономики Исламабад обратился с МВФ (Международный валютный фонд) для участия в кредитной программе. Общая сумма кредита МВФ на 3 года составит 6 миллиардов долларов.