Самара, 27 сентября 2019, 09:14 — REGNUM Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) станет площадкой для взаимодействия предприятий промышленности Самарской области и Российских железных дорог, сообщила пресс-служба вуза.
Возможности университета в этой сфере обсудили участники форума «Машиностроение-транспорту», который прошёл в СамГУПС при участии министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова.
Взаимодействие между предприятиями и вузом будут осуществляться при помощи системы разработки и внедрения инноваций «Кедр, которая была представлена в первый день работы форума. В качестве проектов для системы «Кедр» были предложены проекты в области создания газомоторного оборудования, цифровых тяговых подстанций, современных устройств связи.
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