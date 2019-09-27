Самара, , 09:14 — REGNUM Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) станет площадкой для взаимодействия предприятий промышленности Самарской области и Российских железных дорог, сообщила пресс-служба вуза.

Возможности университета в этой сфере обсудили участники форума «Машиностроение-транспорту», который прошёл в СамГУПС при участии министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова.

Взаимодействие между предприятиями и вузом будут осуществляться при помощи системы разработки и внедрения инноваций «Кедр, которая была представлена в первый день работы форума. В качестве проектов для системы «Кедр» были предложены проекты в области создания газомоторного оборудования, цифровых тяговых подстанций, современных устройств связи.

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