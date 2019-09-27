Краснокаменск, Забайкальский край, , 09:12 — REGNUM Забайкальская краевая прокуратура известила о сложении полномочий одним из депутатов совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район». Как сказано в официальном сообщении надзорного органа, причиной его отставки послужила недостоверно составленная справка доходах за 2018 год, в которую народный избранник «забыл» внести свыше 8 млн. рублей прибыли.

По словам старшиего помощника Краснокаменского межрайонного прокурора Баирмы Цыреновой, доход депутат получил в фирме, где он является директором и единственным учредителем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние полтора года более 100 жителей Забайкалья были осуждены за совершение коррупционных преступлений. Почти половина из них (53 человека) получили штрафы на общую сумму более 100 миллионов рублей, но однако взыскать было меньше половины этой суммы (только 41,9 млн рублей).

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