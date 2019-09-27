Кызыл, , 09:08 — REGNUM Кызыльский и Улан-Баторский аэропорты может соединить прямое воздушное сообщение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тувы, этот вопрос обсудил глава республики Шолбан Кара-оол с руководством монгольской авиакомпании «Хунну Эйр».

Гендиректор компании Пурэвжал Мунхжаргал отметил, что поводом к его визиту стало сообщение о присвоении аэропорту Кызыл статуса международного. По его словам, он сам, а также собственники авиакомпании заинтересованы в организации полетов между Тувой и Монголией. Он предложил провести технический авиарейс из монгольского города Улангом в Кызыл и обратно.

«По расчётам специалистов компании, длительность перелета по этому маршруту из Улангома составит примерно 50 минут. Если же в перспективе удастся открыть прямые ворота на столицу Тувы, то расстояние сократится почти вдвое и время полета, соответственно, тоже — до 20−25 минут», — сообщили в правительстве.

По словам Кара-оола, ранее заинтересованность в открытии прямого авиасообщения между Монголией и Тувой выражал президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Как сообщалоИА REGNUM, в августе председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому аэропорт Кызыла будет открыт для международных полётов.

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