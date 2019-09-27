Москва, , 09:04 — REGNUM В Новой Москве до 2023 года построят порядка 50 км трамвайных линий. До 2035 года протяженность линий трамвая составит 140 км, сообщили в Стройкомплексе.

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На территории Троицкого и Новомосковского округа (ТиНАО) появится девять маршрутов скоростного трамвая.

Первая трамвайная линия протянется от посёлка Коммунарки до городского округа Троицк. Точная дата начала строительства пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при строительстве и благоустройстве Новой Москвы власти стараются избегать ошибок, допущенных в «старой» части столицы.

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