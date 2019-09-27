Майкоп, , 09:03 — REGNUM Около 36 тыс. детей из Адыгеи смогли отдохнуть за госсчет в рамках летней оздоровительной кампании 2019 года. Это на 5 тыс. человек больше, чем годом ранее. На финансирование кампании было потрачено более 144 млн рублей. Об этом на заседании министров республики доложил глава минтруда и соцразвития Джанбеч Мирза, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе правительства региона.

Увеличить охват детей летним отдыхом, по словам министра, удалось благодаря активному использованию малозатратных форм отдыха по месту жительства школьников. Ими было охвачено 27,4 тыс. детей, то есть на 5 тыс. больше, чем в 2018 году.

«Большое число школьников летом побывало в 94 организациях отдыха детей, в том числе в трех загородных лагерях региона, где отдохнули в течение трех смен 3,2 тыс. детей. Это на 400 человек больше, чем в прошлом году», — рассказал Джанбеч Мирза.

Детей из Адыгеи принимали и два лагеря на Черноморском побережье Краснодарского края. Приоритет здесь отдавался школьникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Также в течение всего года, по словам министра, около 1,4 тыс. детей пройдут санаторно-курортное лечение, из них 446 уже летом получили реабилитационные услуги.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам доклада поставил задачу сохранить на будущее позитивную динамику в организации летней оздоровительной кампании. Он также подчеркнул, что неотъемлемой частью летнего отдыха школьников должны стать патриотические и познавательные мероприятия, в частности, посещение музеев.

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