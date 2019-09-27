Москва, , 08:49 — REGNUM В Новой Москве появится трамвайная линия. Она протянется от посёлка Коммунарки до городского округа Троицк, сообщили в Стройкомплексе.

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Протяженность трамвайных путей от Коммунарки (от агрокластера «Фуд Сити») до Троицка составит 12 км. Линии улучшит транспортное обслуживание жителей поселений Сосенское, Филимонковское и Десеновское.

Сроки начала строительства новой трамвайной линии станут известны после того, как будет построят административно-деловой центр в Коммунарке.

Как сообщает ИА REGNUM, всего в Новой Москве появится девять маршрутов скоростного трамвая.

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