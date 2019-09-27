Якутск, , 08:35 — REGNUM В Якутск прибыл председатель Приморского краевого отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Виталий Гуменюк, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он намерен встретиться с коллегами и изучить инвестиционный опыт республики.

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По словам Виталия Гуменюка, одна из целей его приезда в Якутию — поучиться и перенять положительный опыт республики. Якутия опережает Приморье в Национальном рейтинге инвестклимата, и по итогам 2018 года занчительно улучшила свои позиции — с 52-го места попала на 22-е.

«Нам интересно понять, как здесь формируется инвестклимат. Нам есть чему поучиться у Якутии, тем более у нас с вами есть общие точки для развития. Тот же туризм, который мы считаем перспективным для обоих регионов. Поэтому хочу поделиться своими кейсами и мыслями по развитию этого перспективного направления, чтобы наладить взаимодействие между дальневосточными субъектами», — сказал лидер приморской «Опоры России».

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии в инвестиционном послании в 2018 году поставил план правительству — до 2024 года привлечь в экономику республики 500 млрд рублей инвестиций.