Берлин, , 08:30 — REGNUM Немецкий филиал британской туркомпании Thomas Cook отменяет все поездки до конца октября 2019 года. Они не могут быть осуществлены на основании юридического банкротства, передает канал n-tv.

Это также касается частично или полностью оплаченных поездок компаний Thomas Cook Signature, Thomas Cook Signature Finest Selection, Neckermann Reisen, Öger Tours, Bucher Reisen и Air Marin. Что касается поездок, начинающихся с 1 ноября — их вопрос будет рассмотрен в соответствии со страхованием на случай банкротства. 25 сентября Thomas Cook GmbH подала ходатайства об открытии производства по делу о банкротстве в окружном суде Бад-Хомбурга для себя и двух своих дочерних предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, старейшая в мире туркомпания Thomas Cook объявила о своем банкротстве в ночь на 23 сентября. Это обернулось проблемами для 600 тыс. ее клиентов, застрявших в отелях по всему миру.

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