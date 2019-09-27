Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM Казахстан и Белоруссия намерены заключить соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов до конца текущего года. Об этом 27 сентября рассказал журналистам вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов.

«Можно сказать, что до конца года подпишем», — приводит ТАСС слова Магауова.

Также вице-министр отметил, для заключения такого соглашения необходимо достичь урегулирования ещё по ряду вопросов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ Украины в Минске рассказал, что страна прорабатывает возможность поставок нефти альтернативных российским.