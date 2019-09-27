Казань, , 08:24 — REGNUM Министерство экономики Краснодарского края потребовало банкротства юрлица из Казани, которое выступало инвестором в игорной зоне «Азов-Сити», но к моменту подачи иска ответчик уже был месяц как ликвидирован. Иск ведомства арбитраж Татарии до 18 октября 2019 года оставил без движения из-за недочётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ответчиком в деле, иск по которому подан 25 сентября 2019 года, выступает ООО «Геотех». Сумма претензий — 27 455 700,72 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 10 сентября 2007 года, единственный владелец — Валерий Бабушкин, который также числится учредителем ещё четырёх компаний в Татарии, в том числе ООО «Доброкасса». Уставный капитал — 10 тыс. рублей. В выписке уточняется, что 31 августа 2019 года оформлено «прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства».

Компания «Геотех» в июле 2010 года для реализации инвестиционных проектов в игорной зоне «Азов-Сити» заключила с департаментом инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края договор аренды участка площадью 100 906 кв. м. в Щербиновском районе. Участок предназначался для строительства объектов рекреационного назначения. По договору арендатор обязался достроить объекты до 10 августа 2013 года, но строительство объекта в установленный срок не было завершено. Позднее через суд компания добилась поправок в договор, по которым на достройку объекта давался срок до 1 июля 2023 года. Между тем игорная зона «Азов-Сити» была ликвидирована 1 января 2019 года решением правительства РФ.