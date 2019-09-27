Бангкок, , 08:20 — REGNUM Власти Таиланда могут исключить четыре вида деятельности из третьего списка Закона об иностранном бизнесе (FBA). Об этом 27 сентября сообщила газета Bangkok Post.

По данным издания, этим решением местная власть хочет уменьшить количество препятствий для иностранных инвестиций.

Как рассказал заместитель генерального директора департамента развития бизнеса Пунпонг Найянапакорн, этими четырьмя видами деятельности являются: телекоммуникационные услуги для лицензии первого типа (оператор телекоммуникационного бизнеса без собственной сети для услуг), казначейские центры, авиационное обслуживание и разработка программного обеспечения.

Также он сообщил, что группа по пересмотру FBA уже дала согласие о предложении Комиссии по иностранному бизнесу исключить эти четыре вида деятельности из третьего списка закона.

«Эти четыре вида деятельности уже контролируются конкретными законами», — отметил Найянамакорн.

Отметим, ранее, 10 сентября, правительство Таиланда утвердило новые льготы для привлечения иностранных инвесторов, которые желают переместить свои производственные базы в страну на фоне торговой войны между КНР и США.