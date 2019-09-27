Ташкент, , 08:10 — REGNUM Объем товарооборота между Узбекистаном и Чехией по итогам первой половины 2019 года составил $46,5 млн, что на 67,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.

23−24 сентября в Праге состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Отмечается, что комиссия возобновила работу после шестилетнего перерыва.

Во время заседания стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также выработали меры по интенсификации взаимодействия.

Напомним, в апреле 2019 года в Ташкенте состоялся бизнес-форум с участием предпринимателей из Чехии и Узбекистана. Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии кооперации.

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