Сеул, , 08:16 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рекордный показатель объёма прямых инвестиций за рубеж за последние 38 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале года объем прямых инвестиций за рубеж увеличился на 13,3%, до 18,1 трлн вон (~$15,01 млрд).

Известно, что инвестиции в производственные мощности увеличились на 14,3%, до $5,75 млрд, в финансовое страхование — на 35,2%, до $5,22 млрд,

С другой стороны инвестиции в недвижимость, напротив, сократились на 2,1%, до $1,38 млрд. Кроме того, инвестиции в добычу полезных ископаемых составили $750 млн, а в энергетику — $410 млн.

Как отмечают специалисты, 36,6% инвестиций за рубеж пришлось на страны Азии, 22,9% — на страны Северной Америки, 18% — на страны Латинской Америки, 17,7% — на страны Европы.

Прямые иностранные инвестиции — инвестиции, направленные на длительный контроль инвестора над хозяйственными операциями компании-получателя в другой стране.