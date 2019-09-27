Москва, , 08:00 — REGNUM В Москве на конкурс выставки дизайн-решений «Город: детали» поступило 135 интересных проектов по улучшению современной городской среды, сообщается на портале мэра столицы.

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Цель конкурса — найти таланты и свежие решения, которые могут быть применимы и полезны для мегаполисов.

Свои работы представили жители 16 российских и зарубежных городов. Конкурс проводится в трех номинациях: «Уличная мебель», «Детская площадка», «Арт-объект».

Как сообщало ИА REGNUM, выставка-презентация «Город: детали» пройдет с 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ. Победители станут известны 4 октября.

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