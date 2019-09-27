Красноярск, , 08:01 — REGNUM Средства, направляемые в Красноярском крае на защиту от чрезвычайных ситуаций (ЧС), еще до конца 2019 года будут увеличены на 13,3 миллиона рублей, 27 сентября сообщает портал Newslab.ru.

Решение о выделении дополнительных средств из бюджета края было обнародовано министром финансов региона Владимиром Бахарем в ходе заседания комитета по безопасности и защите прав граждан Законодательного Собрания Красноярского края.

Наибольшие средства из дополнительной суммы — 5,5 миллионов рублей — будут израсходованы на модернизацию системы оповещения гражданской обороны в городе Ачинске, получившим известность в связи со взрывами склада с боеприпасами в поселке Каменка. К ним добавится 2 миллиона рублей на обслуживание.

Новое оборудование для поисково-спасательного отделения КГКУ «Спасатель» в городе Зеленогорске потребует еще 3,3 миллиона рублей. Часть средств пойдет на дополнительное финансирование уже действующих программ.

Комитет Заксобрания края рекомендовал предложенные поправки в бюджет для принятия на сессии краевого парламента.

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