Самара, , 07:41 — REGNUM Более150 должников в Самарской области выявили судебные приставы во время проведения акции «Узнай о своих долгах». Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба областного УФССП.

По сообщению пресс-службы, в ходе акции, которая прошла в крупных городах и небольших населенных пунктах области, судебные приставы проверили на наличие задолженности почти 800 человек.

Во время мероприятия было выявлено более 150 должников, общий долг которых превысил 800 тысяч рублей. Отмечается, что почти 500 тысяч рублей должники погасили сразу же в рамках акции.

Напомним, что акция «Узнай о своих долгах» в Самарской области стартовала в августе текущего года. Судебные приставы дежурят на постах ГИБДД. Кроме этого проводят встречи с посетителями кафе, ресторанов, торговых центров и отделений банков.