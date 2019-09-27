Варшава, , 07:23 — REGNUM Принятое судом Евросоюза решение об ограничении доступа российского Газпрома к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа. Такое мнение на полях пятого национального Всепольского экономического форума высказал президент польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк, сообщает портал Biznes Alert.

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Глава компании подчеркнул, что если бы подобное решение было принято не сейчас, а, скажем, в 2021 году, то за этот период Газпром продолжал бы на полную мощность использовать OPAL, что «вызвало бы перебои с поставкой газа на юго-восток Польши». Теперь «трагического по своим последствиям перерыва в поставках газа» удалось избежать, уверен Вожняк.

«Тот объём газа, на который Газпром должен сократить использование Opal, будет направляться через Украину, то есть частично через Дроздовичи он должен попасть в Польшу», — добавил Вожняк.

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Как сообщало ИА REGNUM, газопровод OPAL, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Западной и Центральной Европы, подает голубое топливо в Германию до границы с Чехией в общих объемах до 36 млрд куб. м. газа в год. В сентябре Польша выиграла в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL. Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%. Ограничения использования мощностей газопровода для Газпрома компания OPAL Gastransport GmbH ввела с 14 сентября. Теперь оператор не сможет продавать транзитные мощности по забору и отбору газа объёмом 15,86 млн кВт⋅ч.