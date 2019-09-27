Петропавловск-Камчатский, , 07:21 — REGNUM Вице-губернатор Камчатского края Дмитрий Латышев считает, что Росрыболовству стоит увеличить на 22 кг норму провоза красной икры в багаже самолёта от того веса, что предложило ведомство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Латышев признал, что необходимо ограничение, так как красная икра вывозится в очень больших количествах, но не в том объёме какой обсуждается.

«Ограничение объёма разрешенной к авиаперевозке икры может стать очень действенной мерой, но Росрыболовство обозначило норму в 10 кг, мы предлагаем её увеличить без сопроводительных документов до 32-х. Важно понять, в чьи полномочия будет входить проверка багажа на предмет наличия икры, а также весовой контроль», — озвучил мнение властей Камчатки чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Росрыболовство настаивает на изменении нормы вывоза красной икры с Дальнего Востока в самолётах. По мнению чиновников, пассажиры перевозят чаще всего икру для дальнейшей продажи, при этом на продукт нет документов.