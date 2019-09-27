Москва, , 07:09 — REGNUM Рубль находится под давлением к доллару три дня. Он утратил поддержку от сентябрьского налогового периода, а также на него давит нефтяной рынок, заявил корреспонденту аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Brent днем 26 сентября снижалась до $61,63 за баррель на фоне новостей об активном восстановлении добычи нефти в Саудовской Аравии.

Торги по рублю 26 сентября закрылись ослаблением к доллару США, укреплением к евро и британскому фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,10%, до 64,21 руб. Пара евро/рубль упала на 0,14%, до 70,13 руб., фунт/рубль — на 0,20%, до 79,15 руб.

От ослабления рубль сдерживают ожидания по разрешению торгового конфликта между США и Китаем. Министр торговли Китая выразил надежду, что в диалоге с США будет найдена позиция, которая будет устраивать обе стороны. Также была подтверждена подготовка к октябрьским переговорам.

Сегодня, 27 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на 0,75%. Цена упала после вечернего роста. Торги на Мосбирже откроются умеренным ростом по рублевым парам.

Сегодня стоит ожидать ослабления рубля к иностранным валютам, так как неизвестно, какие сюрпризы поджидают в выходные дни (Ближний Восток, твиты Трампа, новости из США по Китаю и т. д.). Рубль остается сильным и на спокойном рынке способен повторно опуститься в район 63,65 руб.

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